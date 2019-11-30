Сборная Украины лидировала в первой гонке сезона на этапе Кубка мира по биатлону, но не попала в призеры

В шведском Остерсунде состоялась первая гонка первого этапа сезона 2019/20 гг. Кубка мира по биатлону - одиночная смешанная эстафета.

За сборную Украины бежали Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Меркушина свой первый отрезок завершила лидером. Тищенко поддержал лидерский почин. Провал случился на втором отрезке Меркушиной при стерльбе стоя. Анастасия "настреляла" три штрафных круга.

В итоге Украина с тремя штрафными кругами и шестью дополнительными патронами финишировала четвертой - вслед за сборными Швеции, Германии и Норвегии.