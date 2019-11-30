Сборная Украины лидировала в первой гонке сезона на этапе Кубка мира по биатлону, но не попала в призеры

30 ноября 2019 г. 14:58
Автор: Виталий Лабскир
9 просмотров

В шведском Остерсунде состоялась первая гонка первого этапа сезона 2019/20 гг. Кубка мира по биатлону - одиночная смешанная эстафета.

За сборную Украины бежали Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Меркушина свой первый отрезок завершила лидером. Тищенко поддержал лидерский почин. Провал случился  на втором отрезке Меркушиной при стерльбе стоя. Анастасия "настреляла" три штрафных круга.

В итоге Украина с тремя штрафными кругами и шестью дополнительными патронами финишировала четвертой - вслед за сборными Швеции, Германии и Норвегии.

Видео: 

Биатлон. Эстерсунд Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция (live)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.