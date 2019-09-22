 

Сборная Украины по волейболу добилась невиданного успеха на чемпионате Европы

22 сентября 2019 г. 13:08
Автор: Виталий Лабскир
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На чемпионате Европы-2019 по волейболу, который принимают сразу четыер страны - Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды, мужская сборная Украины показывает лучший результат в своей истории.

Сначала украинские волейболисты, многие из которых постигали азы волейбола в Харькове, впервые в своей истории отобрались в плей-офф чемпионата Европы, выйдя в 1/8 финала.

На том сборная Украины не ограничилась и, одержав тяжелейшую победу над сборной Бельгии - 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10), пробилась в четвертьфинал.

В четвертьфинале соперником сборной Украины будет сборная Сербии.

Видео: 

УКРАЇНА-БЕЛЬГІЯ 3-2/ВОЛЕЙБОЛ /BELGIUM-UKRAINE HIGHLIGHTS (volleyball)

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