Сдача крови на рабочем месте. Выездной день донора

Из-за дефицита крови для определенных групп больных и тяжело травмированных, харьковский областной центр крови, чтобы пополнять ее запасы, стал практиковать выезды на предприеятия. Сьгодня благородную донорскую миссию выполнили сотрудники Липецкого районного отделения "Харьковоблэнерго".

Среди лечебных учреждений Харьковщины наблюдается, как утверждают в областном центра службы крови, стабильно высокий и устойчивый спрос на препараты крови и ее компоненты.

Сергей Гладкий, врач областного центра службы крови:

Учитывая сложившуюся обстановку с дефицитом крови всех групп, в последнее время мы активно осуществляем выезды по городу и области организованные трудовые коллективы, в центральные районные больницы и так делее.

Областной центр службы крови осуществляет по три и больше выездов каждую неделю. И вот, сегодня, такой выездной день донора прошел в Липецке районном отделении "Харьковоблэнерго".

Игорь Курилкин, нач. Липецкого районного отделения АО "Харьковоблэнерго":

Все-таки наша профессия - энергетики - она довольно травмоопасна, а также еще зная, что на всей территории Украины, из средств массовой информации, имеется дефицит крови, в том числе и в службе крови, вот, было принято решение о ее массовой сдаче.

Решение принял профсоюзный комитет отделения. И эту инициативу поддержали сотрудники. Всего на то, чтобы сдать кровь, записались 53 человека. В ходе отбора нескольких потенциальных доноров пришлось вычеркнуть из списка по состоянию здоровья. Среди тех, кто сдал кровь был руководящий персонал Липецкого отделения "Харьковоблэнерго", специалисты отдела расчетов, контроллеры, электромонтеры.

Анна, контроллер Липецкого районного отделения АО "Харьковоблэнерго":

Надо когда-то начинать делать добрые дела. Кому-то поможет жизнь спасти. Может и мне когда-нибудь понадобится.

После сегодняшнего дня донора Липецкое районное отделение передало эстафету другим отделениям "Харьковоблэнерго". Виталий Лабскир, Владимир Аксенов, АТН.