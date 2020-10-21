Сенсация. Донецкий "Шахтер" выиграл у мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов.

21 октября 2020 г. 21:58
Автор: Виталий Лабскир
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Чудеса в Мадриде. Донецкий "Шахтер" вел в счете 3:0 против "Реала" после первого тайма и сумел удержать победу. Воспитанники харьковского футбола были в этом матче и в "Шахтере" и в "Реале".

Потрясающе сложился для "Шахтера", обескровленного белезнями и травмами ряда ведущих игроков, стартовый тур групповой стадии Лиги Чемпионов.

После гола Тете, автогола Рафаэля Варана и взятия ворот в исполнении Манора Соломона "Шахтер" ражился форов в три мяча над подопечными Зинедина Зидана.

В этот момент в онлайн трансляции на официальном сайте УЕФА "Шахтер" стали именовать "Shocktar!"("Шоктёр!")

Во втором тайме Лука Модрич и Винисиус два гола сквитали, но не более того.

"Шахтер" одержал в итоге сенсационную победу над мадридским "Реалом" - 3:2.

Следует отметить, что весь матч за "Шахтер" отыграл харьковчанин Виктор Бондарь, к тому же два воспитанника харьковского футбола Георгий Судаков и Богдан Вьюнник вышли за "Шахтер" на замены. Еще один воспитанник харьковского футбола, а ныне вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, провел весь матч на скамейке запасных.

 

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