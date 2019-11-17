Серебряный призер чемпионата мира-2018 по футболу отобрался на Евро-2020

17 ноября 2019 г. 13:03
Автор: Виталий Лабскир
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Сборная Хорватии забронировала за собой первое место в запутанной группе "Е" в отборочном турнире к Евро-2020

Хорватия, ставшая в прошлом году серебряным призером чемпионата мира, завершала отборочный турнир за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020 домашним матчем против сборной Словакии.

В случае победы хорваты гарантировали себе путевку в финальную часть Евро-2020. В случае же поражения рисковали не попасть на чемпионат Европы. Проиграв первый тайм 0:1, сборная Хорватии во втором сумела переврнуть ситуацию и одержала победу 3:1.

Благодаря этой победе у Хорватии стало 17 очков, и эта сборная выходит на Евро-2020 с первого места в своей группе. За вторую же путевку от группы "Е" поспорят Венгрия, Уэльс и Словакия, которые перед заключительным туром имеют, соответственно, 12, 11 и 10 очков.

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