"Шахтер" продолжает доминировать в чемпионате Украины. Крупная выездная победа над "Карпатами"

02 ноября 2019 г. 16:38
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В 13-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги лидер - донецкий "Шахтер" играл во Львьве с местными "Карпатами".

"Шахтер" выставил на матч многих игроков, редко попадающих в основной состав. Один из них - нападающий Андрей Борячук, вообще впервые вышедший в основе в этом сезоне, уже на 10-й минуте матча открыл счет, воспользовавшись ляпом вратаря "Карпат" Романа Пидкивки.

Во втором тайме еще забивали Виктор Коваленко, замкнувший головй подачу с углового,  и Тете выверенным дальним ударом.

В итоге "Шахтер" выиграл 3:0 и возглявляет турнирную таблицу, имея 37 очков.

Видео: 

Карпаты – Шахтер - 0:1. Гол: Борячук (10')

Карпаты – Шахтер - 0:2. Гол: Коваленко (58')

Карпаты – Шахтер - 0:3. Гол: Тете (65')

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.