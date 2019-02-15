"Шахтер" в меньшинстве не проиграл "Айнтрахту"

В первом матче года в рамках 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" в Харькове принимал "Айнтрахт" из Франкфурта.

Уже к десятой минуте матча команды обменялись голами. Счет открыл защитник немцев Мартин Хинтереггер, а сравнял Марлос, реализовав пенальти.

На 11-й минуте Тарас Степаненко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. До перерыва счет больше не изменился.

В начале второй половины встречи "Айнтрахт" вышел вперед благодаря голу Филипа Костича, но "Шахтер" сумел отыграться. Точный удар на счету Тайсона - результативная ничья 2:2.

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы пройдет во Франкфурте 21 февраля.

Киевское "Динамо" сегодня также играло в еврокубке. Матч с "Олимпиакосом" также закончился ничьей 2:2.