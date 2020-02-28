Шайба влетела в ворота за 0.1 секунды до сирены

Потрясающее спасение команды, которая уже почти проиграла.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нэшвиллом" и "Калгари" истекали последние секунды 3-го периода. "Нэшвилл" уступал 2:3. И, вот, в тот момент, когда до завершения игрового времени оставалась 0.1 секунды, хоккеист "Нэшвилла" Микаэль Гранлунд успел направить шайбу в ворота "Калгари". Таким образом, счет стал 3:3, и игра перешла в овертайме.

А в овертайме все тот же Гранлунд вновь отличился, и его гол принес "Нэшвиллу", находившемуся в мгновении от поражения, победу 4:3.