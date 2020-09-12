Шедевр. Гол со своей половины поля

Очень точный и своевременный удар.

В матче 3-го тура чемпионата Румынии по футболу между бухарестским "Динамо" и "Ботошани" футболисты "Динамо" проигрывали 0:1. Заканчивалась 70-я минута. И в этом момент испанский футболист команды из Бухареста Борха Валье, находясь в центральном круге еще на своей половине поля, взял и пробил по воротам "Ботошани".

Мяч находился в воздухе 3 секунды и успел за это время пролететь полполя и залететь в ворота "Ботошани".

Сей шедевральный гол принес "Динамо" ничью - 1:1.