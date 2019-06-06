Шевченко дал пресс-конференцию перед матчем отбора Евро-2020 Украина - Сербия

Глапвный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и полузащитник Виктор Цыганков на пресс-конференции во Львове перед матчем отборочного цикла чемионата Европы против сборной Сербии сказали, что ожидают трудной игры, надеются на поддержку трибун и будут стремиться добиться победы.

Шевченко отметил, что примерно уже знает, кто выйдет на поле, но окончательно определится с составом в день матча. Будет ли в воротах Андрей Лунин, все увидет завтра. Конкуренция среди вратарей хорошая.

Также главный тренер сборной Украины подчеркнул, что в сербской сборной высокие, рослые игроки, которые хорошо играют головой. Рост игроков, особенно защитников, может сыграть важную роль. ПРи подготовке к матчу учитывались эти моменты. Важно сыграть уверенно на втором этаже.