Шевченко дал пресс-конференцию перед матчем отбора Евро-2020 Украина - Сербия

06 июня 2019 г. 21:01
Автор: Виталий Лабскир

Глапвный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и полузащитник Виктор Цыганков на пресс-конференции во Львове перед матчем отборочного цикла чемионата Европы против сборной Сербии сказали, что ожидают трудной игры, надеются на поддержку трибун и будут стремиться добиться победы.

Шевченко отметил, что примерно уже знает, кто выйдет на поле, но окончательно определится с составом в день матча. Будет ли в воротах Андрей Лунин, все увидет завтра. Конкуренция среди вратарей хорошая.

Также главный тренер сборной Украины подчеркнул, что в сербской сборной высокие, рослые игроки, которые хорошо играют головой. Рост игроков, особенно защитников, может сыграть важную роль. ПРи подготовке к матчу учитывались эти моменты. Важно сыграть уверенно на втором этаже.

Видео: 

European Qualifiers - UKRAINE - SERBIA: Прес-конференція Андрія Шевченка

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