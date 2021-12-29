Шевченко рассказал, как переносит коронавирус

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Дженоа» украинский специалист Андрей Шевченко, заболевший коронавирусом, поведал о своем самочувствии.

На своей странице в Instagram Шевченко написал: «К сожалению, вынужден сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба».

Помимо Шевченко позитивным оказался тест на коронавирус у капитана «Дженоа» Доминико Кришито.

Ближайший матч «Дженоа» в чемпионате Италии состоится 6 января против «Сассуоло». Если Шевченко не сдаст к тому времени негативный тест, он не сможет находиться на тренерской скамье.