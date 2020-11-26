Силовой прием против вратаря спровоцировал массовую драку

Неписанное хоккейное правило - всегда защищать своего вратаря.

Ему последовали в матче 16-го тура чемпионата Словакии хоккеисты "Детвы" после того, как игрок "Бански-Быстрицы" Патрик Лампер применил абсолютно законный силовой прием против вышедшего за ворота голкипера "Детвы" Романа Петрика.

Находившиеся на люду хоккеисты "Детвы" тут же стремительно бросились наказывать Лампера, а хоккеисты "Бански-Быстрицы" - напротив, защищать своего партнера по команде.

Оправившийся же после силового приема Петрик хладнокровно наблюдал за происходящим со стороны.

Остается еще добавить, что основное время матча завершилось вничью - 3:3. Затем был безголевой овертайм и серия послематчевых буллитов, которую выиграла "Банска-Быстрица".