Скандал. Первую ракетку мира, теннисиста-антиваксера Новака Джоковича депортируют из Австралии

В Мельбурне (Австралия) в январе пройдет первый в 2022 году турнир наиболее престижной теннисной мировой серии “Большого шлема” — Australian Open.

Главный фаворит этого турнира первый номер мирового теннисного рейтинга Новак Джокович из Сербии является убеждённым антиваксером и отказывается делать прививки от коронавируса. При этом организаторы Australian Open изначально заявили, что выступать на турнире смогут только вакцинированные теннисисты. Правда затем сделали специально для Джоковича исключение, назвав это “медицинским освобождением”.

Джокович прилетел в Мельбурн. Но поскольку Австралия не пускает в страну непривитых иностранцев, знаменитый сербский теннисист был задержан в аэропорту. Он там провел всю ночь, так и не предоставив медицинских оснований, свидетельствующих о противопоказаниях для вакцинации. После чего Джоковичу было направлено письмо от правительства Австралии, в котором говорилось, об отказе в выдаче визы и принудительной депортации из Австралии.

Джокович оспорил депортацию в суде. Дело рассмотрят через три дня, а пока серб будет оставаться в иммиграционном изоляторе.