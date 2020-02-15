Скандал. Российский биатлонист, попадавшийся на употреблении допинга, выиграл чемпионат мира

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Ее чемпионом стал российский спортсмен Александр Логинов, презираемый, биатлонистским сообществом.

Логинов на обеих огневых рубежах отстрелял "на ноль" и показал лучший результат. "Серебро" и "бронза" достались французам Кентену Фийону-Майе и Мартену Фуркаду.

За Логиновым тянется допинговый шлейф. Ранее он отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

Норвежец Тарей Бё, ставший сегодня 4-м, заявил после гонки, что таким, как Логинов, не место в биатлоне. "Мне тяжело быть четвертым, потому что русский допингист лишил меня бронзы", - сказал Бё.

Между тем Логинов так отреагировал на презрение к нему других биатлонистов: "Мы с женой сумели расширить свою жилплощадь, так что с большим удовольствием жду каждого, кто захочет пообщаться, у себя дома. Хоть 366 дней в году, пусть приезжают, спят на соседней кровати. Можно и на одной, но жена не поймет".

Сегодняшняя победа Логинова на чемпионате мира пришлась на новые допинговые скандалы с российскими биатлонистами. Международный союз биатлонистов дисквалифицировал за применение допинга россиян Евгения Устюгова и Светлану Слепцову. При этом у Устюгова отобрана золотая медаль зимней Олимпиады-2014 в Сочи.