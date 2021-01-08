Словно в ММА. Баскетболист решил свернуть сопернику шею

Баскетболист продемонстрировал свое владение приемами смешанных единоборств.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Сан-Антонио Спёрс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" в одном из эпизодов во второй четверти баскетболисты этих команд Руди Гей и Энтони Дэвис оказались лежащими на паркете баскетбольной площадки.

Гей решил пошутить и применил против Дэвиса прием, которым мог свернуть тому шею. Правда, Гей не стал делать завершающую часть этого приема.

Остается добавить, что сам баксетбольный матч завершился со счетом 118:109 в пользу "Сан-Антонио".