Словно в ММА. Баскетболист решил свернуть сопернику шею

08 января 2021 г. 12:28
Автор: Виталий Лабскир
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Баскетболист продемонстрировал свое владение приемами смешанных единоборств.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Сан-Антонио Спёрс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" в одном из эпизодов во второй четверти баскетболисты этих команд Руди Гей и Энтони Дэвис оказались лежащими на паркете баскетбольной площадки.

Гей решил пошутить и применил против Дэвиса прием, которым мог свернуть тому шею. Правда, Гей не стал делать завершающую часть этого приема.

Остается добавить, что сам баксетбольный матч завершился со счетом 118:109 в пользу "Сан-Антонио".

Видео: 

Rudy Gay Jokingly Put Anthony Davis In A Headlock

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