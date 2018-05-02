Сотрясение мозга и перелом челюсти после силового приема

Силовой прием был сделан без нарушения правил хоккея. Вот только пострадавшему от этого не легче.

Посрадавшим оказался хоккеист "Питсбурга" Зак Астон-Риз, которого угораздило в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Кубка Стэнли попасться на силовой прием игрока "Вашингтона" Тома Уилсона.

Уилсон просле проведенного силового приема даже умудрился перевалиться через бортик.

А вот Астон-Риз, полежав на льду, сумел сам подняться и покинуть площадку. После чего у него были констатирован перелом челюсти и сотрясение мозга.