Боксерша закрылась платком, опасаясь повторного поцелуя соперницы

Дуэль взлядов перед боксерским поединком не обошлась без элементов шоу.

Несколько дней назад после пресс-конференции абсолютной чемпионки мира по боксу в полусреднем весе Сесилия Брэкхус из Норвегии и ее ближайшей соперницы Микаэлы Лаурен из Швеции последовала дуэль взглядов, во время которой Лаурен неожидано поцеловала Брэкхус в губы.

Брэкхус, похоже, вынесла уроки из произошедшего и к дуэли взглядов, состоявшейся после взвешивания, подошла подготовленной - она закрыла свой рот платком, чтобы не дать Лаурен повода для рецедива.

Что касается самого взвешивания, вес Лаурен составил 66,1 кг, Брэкхус - 65,8 кг.

Их бой состоится в норвежском городе Стокк.