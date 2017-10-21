Боксерша закрылась платком, опасаясь повторного поцелуя соперницы

21 октября 2017 г. 17:40
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Дуэль взлядов перед боксерским поединком не обошлась без элементов шоу.

Несколько дней назад после пресс-конференции абсолютной чемпионки мира по боксу в полусреднем весе Сесилия Брэкхус из Норвегии и ее ближайшей соперницы Микаэлы Лаурен из Швеции последовала дуэль взглядов, во время которой Лаурен неожидано поцеловала Брэкхус в губы.

Брэкхус, похоже, вынесла уроки из произошедшего и к дуэли взглядов, состоявшейся после взвешивания, подошла подготовленной - она закрыла свой рот платком, чтобы не дать Лаурен повода для рецедива.

Что касается самого взвешивания, вес Лаурен составил 66,1 кг, Брэкхус - 65,8 кг.

Их бой состоится в норвежском городе Стокк.

Видео: 

Cecilia Brækhus Avoids A New Kiss By Mikaela Laurén Taking a towel in front of the mouth

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