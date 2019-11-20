Стали известны 20 участников футбольного Евро-2020

Завершилась групповая стадия отбора на чемпионат Европы-2020 по футболу. По ее итогам определились 20 сборных, которые получили заветные путевки.

Обладателем 20-й вакансии стала сборная Уэльса, которая обеспечила себе проходное 2-е место в группе "Е", победив в заключительном туре сборную Венгрии - 2:0.

Вот имена команд, отобравшихся в финальную часть чемпионата Европы-2020 по итогам групповой стадии: от группы "А" - Англия и Чехия, от группы "В" - Украина и Португалия, от группы "С" - Германия и Нидерланды, от группы "D" - Швейцария и Дания, от группы "Е" - Хорватия и Уэльс от группы "F" - Испания и Швеция, от группы "G" - Польша и Австрия, от группы "Н" - Франция и Турция, от группы "I" - Бельгия и Россия, от группы "J" - Италия и Финляндия.

Еще 4 сборные пробьются на Евро-2020 по итогам плей-офф Лиги Наций весной следующего года.

