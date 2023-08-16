Стало відомо, скільки бразилець Неймар зароблятиме в Аль-Хілялі

Бразильський футболіст Неймар переїхав із Європи до Саудівської Аравії, де підписав контракт із футбольним клубом «Аль-Хіляль».

31-річний Неймар зароблятиме в «Аль-Хілялі» 150 мільйонів євро за сезон протягом мінімум двох років, повідомляє sport.ua.

Але, окрім цієї астрономічної суми, в його контракті прописані шокуючі і навіть трохи дивні бонуси.

Наприклад, житиме Неймар в будинку з 25 спальними кімнатами, де йому допомагатимуть 5 працівників, повідомляє видання AS.

Автопарк Неймара поповниться трьома дорогими автівками, Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán і особистий цілодобовий водій, а також йому нададуть особистий літак.

За кожну рекламу Саудівської Аравії у своїх соцмережах бразилець отримуватиме 500 тисяч євро.

А ще «Аль-Хіляль» буде покривати всі витрати бразильця на ресторани, готелі та інші розваги, але лише під час його вихідних.

У “ПСЖ” де Неймар грав до цього, він провів 6 років, за які брав участь у 173 матчах (у його активі – 118 голів і 77 гольових передач).

Разом із командою він 5 разів вигравав чемпіонський титул у Франції і 4 рази ставав володарем Суперкубка країни.

Три рази йому пощастило виграти національний кубок і 2 рази Кубок ліги.

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