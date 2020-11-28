Статус-кво сохранился. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" выиграли в 11-м туре чемпионата Украины

28 ноября 2020 г. 21:42
Автор: Виталий Лабскир
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"Динамо", по сути, сняло все вопросы о победителе в первом тайме. "Шахтер" "вымучил" прбеду на последних минутах матча.

Киевское "Динамо" в 11-м туре украинской Премьер-Лиги принимало полтавскую "Ворсклу" и одержало победу - 2:0. Голы забили Виктор Цыганков на 14-й минуте этого матча и Биньямин Вербич - на 36-й.

Донецкий "Шахтер" в гостях взял верх над "Днепром" - 1:0. Победный гол на 88-й минуте забил Тете.

В турнирной таблице, таким образом, сохранилось преимущество "Динамо" над "Шахтером" в 3 очка. У киевской команды теперь 26 очков, у донецкой - 23.

 

Видео: 

Динамо - Ворскла - 1:0. Гол: Цыганков (14')

Динамо - Ворскла - 2:0. Гол: Вербич (36')

Днепр-1 - Шахтер - 0:1. Гол: Тете (88')

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