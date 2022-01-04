Свитолина в своем первом матче 2022 года проиграла россиянке из второй сотни мирового рейтинга

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина начала 2022 год с поражения в Аделаиде (Австралия).

Там проходит турнир Adelaide International. Первой, и, как оказалось, и последней соперницей Свитолиной стала россиянка Анастасия Гасанова.

Свитолина подошла к этому противостоянию 15-м номером мирового рейтинга и 8-й сеяной в Аделаиде. Гасанова занимает 130-е место в мировом рейтинге.

Украинка не оправдала свой статус фаворита. Свитолина проиграла в трех сетах — 7:5, 4:6, 3:6 и вылетела с турнира.