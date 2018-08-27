Такого ралли не было в Украине со времен оккупации Россией Крыма

Начало на Площади Свободы. Продолжение и финиш - в Дергачевском районе. Состоялись самые представительные в Украине за пять последних лет соревнования по ралли.

На выходных автомобильный клуб "Харьков провел соревнования по ралли "Кубок Трофей ФАУ ОВИС-DRC 2018 ". В последнее в Украине настолько большие гонки по ралли проходили еще во времена, когда Крым не только де-юре, но и де-факто был украинским.

Алексей Беседин, организатор ралли "Кубок Трофей ФАУ ОВИС-DRC 2018":

Честно, я горжусь этой гонкой. Такое количество экипажей не наблюдал с Крыма, где был Кубок мира. В Ялте мы проводили Кубок мира. Вчера было 54 экипажей. Это 108 первых и вторых пилотов. И гонка прошла великолепно.

Что касается самой гонки, после открытия на площади Свободы, 54 экипажа отправились соревноваться на раллийной трассе длиной 72 километра, которая была проложена лугами и лесами Дергачевского района. На трассе были три спецучастка. Победу же одержала харьковская команда XADO Motorsport. Три ее экипажа - это Сергей и Анастасия Ивченко, Станислав Беседин / Андрей Боровой и Александр Шаповал / Юлия Гриценко. Всего награждения были проведены в девяти зачетах.

Сергей Ивченко, гонщик команды XADO Motorsport:

По результатам все очень понравилось. Мы с самого начала очень хорошо стартанули. Приехали первыми в своем классе и вторыми в абсолютном зачете.

Станислав Беседин, гонщик команды XADO Motorsport:

Довольно скользкая трасса. С непривычки трудновато было по ней ехать местами. Так, в принципе, вся гонка прошла без приключений.

Следующая гонка - "Кубок Лиманов" состоится на этой трассе 22-го и 23-го сентября.