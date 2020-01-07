Теннисист, разбивая ракетку, ранил отца

Тенниист привел в негодность имущество и сделал больно отцу-тренеру

В Австралии на теннисном турнире ATP Cup упорным відался матч между австралийцем Ником Кирьосом и Стефаносом Циципасом из Греции. Каждая партия заканчивалась тай-брейком. В итоге Кирьос выиграл в трех сетах - 7:6, 6:7, 7:6.

Циципас, проиграв на тай-брейке первый сет, дал волю эмоциям и разбил свою ракетку. При этом осколки угодили в руку капитану греческой сборной Апостолосу Циципасу - отцу Стефаноса.

На память у Циципоса-старшего останется синяк. При этом он ушел с тренерской скамейки на трибуну, зато подошла мать Стефаноса - в прошлом советская и греческая теннисистка Юлия Апостоли. Она сказала сыну, что накажет его за такое поведение.

После матча Стефанос Циципос пошутил, что в качестве наказания, видимо, ему придется быть запертым в своей комнате на три дня. При этом он посетовал по поводу инциднта с ракеткой и отцом: "Это произошло случайно. Я не хотел этого делать, и сразу же забыл об этом и пошел дальше».