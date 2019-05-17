Теннисист устроил дебош на корте

Скандал на теннисном турнире серии "Мастерс" в Риме.

Австралийский тенинсист Ник Кирьос, известный своим буйным нравом, в матче 2-го круга против норвежца Каспера Рууда швырнул ракетку об корт, сломав ее.

За этот проступок Кирьос получил совершенно справедливое замечание от рефери.

Однако это замечание не успокоило теннисиста. Отнюдь. Кирьос продолжил свой "бенефис", переросший в дебош - пнул ногой бутылку с водой и запустил стулом по корту. После чего собрал сумку и отправился в раздевалку.

Рефери засчитал Кирьосу техническое поражение.