Теннисистки заставили назойливого болельщика на Уимблдоне выйти на корт и проучили

16 июля 2017 г. 20:33
Источник: "Апостроф"
1 просмотр

Забавный случай произошел во время парного женского матча ветеранов на Уимблдоне. Знаменитая бельгийская теннисистка Ким Клийстерс заставила сыграть в теннис невоспитанного болельщика.

Ирландский фанат Крис Квинн по ходу матча давал теннисисткам советы с трибуны. Бывшая первая ракетка мира Клийстерс не выдержала и предложила болельщику сыграть против нее.

При этом фаната переодели во все белое - именно такого цвета должна быть вся одежда теннисистов согласно дресс-коду Уимбдона. Клийстерс предоставила болельщику свою запасную юбку, что вызвало хохот на трибунах.

В итоге Квинн дважды попытался принять подачу Клийстерс, неудачно отбил еще один удар, после чего сфотографировался с теннисистками и покинул корт.

Видео: 

Wimbledon fan pulls on a white skirt to face a Kim Clijsters serve

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.