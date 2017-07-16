Теннисистки заставили назойливого болельщика на Уимблдоне выйти на корт и проучили

Забавный случай произошел во время парного женского матча ветеранов на Уимблдоне. Знаменитая бельгийская теннисистка Ким Клийстерс заставила сыграть в теннис невоспитанного болельщика.

Ирландский фанат Крис Квинн по ходу матча давал теннисисткам советы с трибуны. Бывшая первая ракетка мира Клийстерс не выдержала и предложила болельщику сыграть против нее.

При этом фаната переодели во все белое - именно такого цвета должна быть вся одежда теннисистов согласно дресс-коду Уимбдона. Клийстерс предоставила болельщику свою запасную юбку, что вызвало хохот на трибунах.

В итоге Квинн дважды попытался принять подачу Клийстерс, неудачно отбил еще один удар, после чего сфотографировался с теннисистками и покинул корт.