Тренер стал на коленях упрашивать арбитра добавить время к матчу

08 декабря 2018 г. 14:00
Источник: tsn.ua
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В матче 18-го тура Чемпионата Болгарии между софийским ЦСКА и "Лудогорцем" произошел забавный эпизод.

Тренер ЦСКА Нестор Эль Маэстро эксцентрично просил арбитра добавить к основному времени игры больше компенсированных минут.

Судья добавил 2 минуты, когда Эль Маэстро упал на колени перед четвертым арбитром и сложил руки, как во время молитвы.

а 89-й минуте ЦСКА получил численное преимущество - игрок "Лудогорца" был удален. А армейцам нужна была победа, чтобы сократить отставание от соперника.

Однако рефери попросил тренера уйти. Матч завершился вничью 1:1, ЦСКА отстает от "Лудогорца" на 6 очков.

Видео: 

Un entrenador suplica de rodillas ante el árbitro y consigue alargar el tiempo adicional

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