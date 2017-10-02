Третий после Девича и Эдмара. Натурализованный бразилец Марлос в сборной Украины по футболу

Сегодня вечером в Харькове начинается тренировочный сбор национальной сборной Украины по футболу. Здесь подопечные Андрея Шевченко будут готовиться к отборочным матчам чемпионата мира-2018 против сборных Косово и Хорватии. Впервые в составе главной команды страны натурализованный бразилец Марлос. Вообще он стал третьим в истории футболистом из дальнего зарубежья, вызванным в сборную Украины по футболу.

Марлос, футболист сборной Украины:

Шна, шне, ще нам браття українські умінська воля.

Такими бурными аплодисментами была встречена декламация украинского гимна с бразильским акцентом в исполнении свжеспеченого гражданина Украины и игрока сборной Украины по футболу уроженца бразильского Сан-Жосе-дус-Пиньяйсе - Марлоса Ромеро Бонфима, или просто Марлоса.

В 2012-м году украинская клубная карьера Марлоса началась с харьковского "Металлиста". В 2014-м он перешел в донецкий "Шахтер". Прожив в Украине пять лет, Марлос получил юридическое право стать ее гражданином и воспользовался им. И сразу главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко привлек его в ряды главной команды страны. Марлос, вслед за его бывшими одноклубниками по "Металлисту" Марко Девичем и Эдмаром, стал третьим иностранцем из стран, не имеющих общих границ с Украиной, который, взяв украинское гражданство, попал в сборную Украины по футболу.

Марлос, футболист сборной Украины:

Эдмар очень помог мне в моем выборе. Он сказал оставаться спокойным, потому что ребята, которые играют за сборную Украины - хорошие ребята с добрым характером.

А еще в сборной Украины Андрея Шевченко есть обычай - каждый новичок проходит обряд посвящения - поет любимую песню. Марлос уже признался, что решил, что именно будет петь.