 

"Ты - лузер. Я - победитель". Скандал на чемпионате мира по водным видам спорта

23 июля 2019 г. 18:32
Автор: Виталий Лабскир
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Китайскому пловцу Сунь Яну, выигравшему уже две медали на чемпионате мира-2019 по водным видам спорта, проходящем в Южной Корее, соперники отказываются жать руку.

Сунь Ян выиграл дистанции 400 и 200 метров вольным стилем. Накануне - после 400-метровки, серебряный призер австралиец Мэк Хортон отказался стоять на одной ступени пьедестала с Сунь Яном и не подал китайцу руки. Сегодня - во время церемонии награждения призеров 200-метровки, аналогичным образом поступил британец Данкан Скотт, занявший третье место.

Это очень разозлило китайца. Он сначал накричал на Скотта, стоя на пьедестале, а затем, после церемонии награждения, дождался Скотта и сказал по-английски: "Ты - лузер, а я - победитель".

Китайского пловца-победителя Сунь Яна соперники подвергают обструкции из-за его допинговой истории. Сунь Ян в прошлом году разбил разбил молотком взятую у него допинг-пробу и не получил за это дисквалификацию.

Видео: 

Duncan Scott refuses podium with Sun Yang

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