Тяжелый нокаут на первой минуте первого раунда

17 октября 2020 г. 14:05
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер, которому предрекают большое будущее, максимально убедительно и эффектно начал свою профессиональную карьеру.

19-летний американский боксер Аарон Апонте успел за время своей любительской карьеры, которая началась, когда ему было всего 9 лет, провести 116 боев и получить прозвища «выдающийся любитель» и «крутой нокаутер».

 И, вот, Апонте перешел в профессионалы, задекларировал цель стать чемпионом мира, и провел свой первый бой на профессиональном ринге.

Во время вечера бокса в городе Киссими (штат Флорида) Апонте дрался против своего соотечественника Джонатана Конде.

Это был 4-раундовый поединок, но Апонте управился быстрее чем за минуту первого раунда. При этом Конде оказался в тяжелом нокауте и долго не мог прийти в себя.

Видео: 

Jonathan Conde vs Aaron Aponte

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