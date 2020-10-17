Тяжелый нокаут на первой минуте первого раунда

Боксер, которому предрекают большое будущее, максимально убедительно и эффектно начал свою профессиональную карьеру.

19-летний американский боксер Аарон Апонте успел за время своей любительской карьеры, которая началась, когда ему было всего 9 лет, провести 116 боев и получить прозвища «выдающийся любитель» и «крутой нокаутер».

И, вот, Апонте перешел в профессионалы, задекларировал цель стать чемпионом мира, и провел свой первый бой на профессиональном ринге.

Во время вечера бокса в городе Киссими (штат Флорида) Апонте дрался против своего соотечественника Джонатана Конде.

Это был 4-раундовый поединок, но Апонте управился быстрее чем за минуту первого раунда. При этом Конде оказался в тяжелом нокауте и долго не мог прийти в себя.