Тяжелый нокаут серией ударов в голову в бою супертяжей

27 ноября 2020 г. 12:31
Автор: Виталий Лабскир
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Жесткий нокаут на турнире по смешанным единоборствам.

В польском городе Лодзь cостоялся турнир АСА 114. В одном из поединков в супертяжелом весе дрались Даниэль Джеймс из США и Михаль Мартинек из Чехии.

Развязка случилась за полторы минуты до конца второго раунда. Джеймс в партере стал наносить сокрушительные удары в голову Мартинека. Чех пропустил с десяток ударов, пока не вмешался рефери, остановив бой и присудив победу Джеймсу нокаутом.

Ниже на видео этого поединка добиважние Джеймсом Мартинека с 10:00.

Видео: 

ACA 114: Michal Martínek vs. Daniel James

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