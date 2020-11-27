Тяжелый нокаут серией ударов в голову в бою супертяжей

Жесткий нокаут на турнире по смешанным единоборствам.

В польском городе Лодзь cостоялся турнир АСА 114. В одном из поединков в супертяжелом весе дрались Даниэль Джеймс из США и Михаль Мартинек из Чехии.

Развязка случилась за полторы минуты до конца второго раунда. Джеймс в партере стал наносить сокрушительные удары в голову Мартинека. Чех пропустил с десяток ударов, пока не вмешался рефери, остановив бой и присудив победу Джеймсу нокаутом.

Ниже на видео этого поединка добиважние Джеймсом Мартинека с 10:00.