У хоккеиста сломалась клюшка при исполнении буллита

22 декабря 2017 г. 11:01
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Курьезный эпизод произошел в серии послематчевых буллитов в поединке регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой" и "Оттавой".

Основное время этого матча завершилось вничью 3:3. Никто не забил и в овертайме. После чего была назначена серия послематчевых буллитов.

Российский хоккеист "Тампы" Никита Кучеров, исполняя свой буллит, не сумел бросить шайбу по воротам соперника. Как оказалось, в момент броска у Кучерова сломалась клюшка.

Остается добавить, что в конце концов "Тампа" все равно выиграла эту серию буллитов, благодаря победному броску одноклубника Кучерова Брэйдена Пойнта.

Видео: 

Kucherov unlucky in shootout as stick breaks mid-shot against Senators

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