У хоккеиста сломалась клюшка при исполнении буллита

Курьезный эпизод произошел в серии послематчевых буллитов в поединке регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой" и "Оттавой".

Основное время этого матча завершилось вничью 3:3. Никто не забил и в овертайме. После чего была назначена серия послематчевых буллитов.

Российский хоккеист "Тампы" Никита Кучеров, исполняя свой буллит, не сумел бросить шайбу по воротам соперника. Как оказалось, в момент броска у Кучерова сломалась клюшка.

Остается добавить, что в конце концов "Тампа" все равно выиграла эту серию буллитов, благодаря победному броску одноклубника Кучерова Брэйдена Пойнта.