У президента харьковского футбольного клуба "Гелиос" "может лопнуть терпение"

01 ноября 2017 г. 19:43
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На официальном сайте харьковского "Гелиоса" проявилось резонансное интервью с президентом этого футбольного клуба Александром Гельштейном.

В интервью идет речь о предвзятом, по мнению Гельштейна, судействе против "Гелиоса".

В том числе Александр Гельштейн заявил следующее:

Мы уже не первый год ведем борьбу за повышение в классе, но всякий раз одной из причин наших неудач становятся целые серии судейских ошибок. О собственных недочетах мы прекрасно знаем, их исправляем и движемся вперед. А вот что делать с предвзятостью арбитров – большой вопрос. Судя по всему, "Гелиос" не хотят видеть в Премьер-лиге. Нашему клубу в этом году исполнится 15 лет. Нам очень хочется порадовать своих самых преданных болельщиков таким классным подарком, как завоевание по итогам сезона путевки в УПЛ. Однако у кого-то, видимо, на этот счет имеется иное мнение. И тут важно понимать, что терпение у нас не бесконечно. Очень скоро оно может лопнуть.

 

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