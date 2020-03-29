У рекордсмена по количеству матчей за сборную Турции по футболу коронавирус в тяжелой форме

29 марта 2020 г. 12:50
Автор: Виталий Лабскир
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Бронзовый призер чемпионата мира-2002 по футболу в составе сборной Турции  46-летний Рюшту Речбер болен коронавирусом. Его срочно госпитализировали.

Рюшту Речбер провел за национальную сборную 120 матчей - это рекорд по количеству выступлений за сборную Турции. В своей клубной карьере Речбер, помимо выступления за ряд турецких клубов, играл также за испанскую "Барселону".

Ишил Речбер, жена футбольного вратаря, сообщила, что здорорвье ее мужа стало стремительно ухудшаться в связи с симптомами, характерными для коронавируса, и сейчас Рюшту Речбер находится в больнице.

 

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