У рекордсмена по количеству матчей за сборную Турции по футболу коронавирус в тяжелой форме

Бронзовый призер чемпионата мира-2002 по футболу в составе сборной Турции 46-летний Рюшту Речбер болен коронавирусом. Его срочно госпитализировали.

Рюшту Речбер провел за национальную сборную 120 матчей - это рекорд по количеству выступлений за сборную Турции. В своей клубной карьере Речбер, помимо выступления за ряд турецких клубов, играл также за испанскую "Барселону".

Ишил Речбер, жена футбольного вратаря, сообщила, что здорорвье ее мужа стало стремительно ухудшаться в связи с симптомами, характерными для коронавируса, и сейчас Рюшту Речбер находится в больнице.