Уайлдер назвал костюм, в котором он вышел на бой, причиной поражения от Фьюри

Американский боксер-супертяж Деонтей Уайлдер, потерпевший первое поражение в своей карьере и лишившийся чемпионского пояса, впервые публично заговорил после боя против британца Тайсона Фьюри. Уайлдер рассказал, почему проиграл.

По словам Уайлдера, главная причина поражения - костюм, в котором он вышел в ринг. Костюм, весом 18 кг, оказался слишком тяжелым и измотал еще до начала боя против Фьюри, а потому к 3-му раунду уже не было никаких физических сил.

Уайлдер в 3-м и 5-м раундах дважды побывал в нокдауне и проиграл техническим нокаутом в 7-м раунде.