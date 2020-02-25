Уайлдер назвал костюм, в котором он вышел на бой, причиной поражения от Фьюри

25 февраля 2020 г. 16:04
Автор: Виталий Лабскир
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Американский боксер-супертяж Деонтей Уайлдер, потерпевший первое поражение в своей карьере и лишившийся чемпионского пояса, впервые публично заговорил после боя против британца Тайсона Фьюри. Уайлдер рассказал, почему проиграл.

По словам Уайлдера, главная причина поражения - костюм, в котором он вышел в ринг. Костюм, весом 18 кг, оказался слишком тяжелым и измотал еще до начала боя против Фьюри, а потому к 3-му раунду уже не было никаких физических сил.

Уайлдер в 3-м и 5-м раундах дважды побывал в нокдауне и проиграл техническим нокаутом в 7-м раунде.

 

Видео: 

Deontay Wilder's Ring Walk ahead of heavyweight title fight vs. Tyson Fury | PBC ON FOX

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