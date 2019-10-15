 

Украина в меньшинстве победила Португалию и досрочно вышла на Евро-2020!

15 октября 2019 г. 0:50
Автор: Виталий Лабскир
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Сборная Украины по футболу будет играть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Пропуск оформлен в Киеве после впечатляющей победы над действующим чемпионом Европы и победителем Лиги Наций сборной Португалии.

В первые полчаса матча подопечные Андрея Шевченко устроили титулованным португальцам холодный душ, поведя 2:0 с голами Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

Ни до ни после перерыва украинские футболисты отнюдь не уступали по игре португальцам, но интригу решил внести судья. На 72-й минуте он показал вторую желтую карточку Тарасу Степаненко и назначил пенальти в ворота украинской сборной.

11-метровый реализовал самый звездный португальский футболист Криштиану Роналдо. Этот гол стал для Роналдо  юбилейным - 700-м в его профессиональной карьере, но не спас сборную Португалии от поражения.

Украинские футболсты выстояли. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Украины - 2:1.

После этой победы у Украины стало 19 очков после 7-ми сыгранных матчей. И уже независимо от поединка заключительного тура против Сербии сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места. За вторую путевку от этой ггруппы поборятся Португалия и Сербия. У обеих сборных по 6 сыгранных матчей и, соотвтетсвенно, 11 и 10 очков.

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