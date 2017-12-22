Украинец Роман Яремчук принес победу бельгийскому "Генту" на 97-й минуте матча

Драматичнейшей получилась развязка поединка 20-го тура чемпионата Бельгии между "Гентом" и "Шарлеруа". Героем матча стал украинский футболист "Гента" Роман Яремчук.

За 90 минут основного времени команды не смогли ни разу забить. Арбитр компенсировал к основному времени матча 8 минут. На 7-й из них после подачи со штрафного именно Яремчук пробил головой и направил мяч в ворота "Шарлеруа", принеся "Гент" победу - 1:0.

Следует отметить, что в последних пяти матчах бельгийского чемпионата "Гент" одержал 4 победы при одной ничьей и поднялся в турнирной таблице на 4-е место.