Украинец Руслан Малиновский вернулся после коронавируса и забил гол за “Аталанту”

В своем первом матче после излечения от коронавируса украинский полузащитник итальянской “Аталанты” из Бергамо Руслан Малиновский провел свой первый гол в нынешнем сезоне.

Малиновский вернулся к игре и отличился в матче 11-го тура итальянской серии “А” “Аталанта” – “Фиорентина”.

“Аталанта” одержала победу 3:0. При этом счет 2:0 на 55-й минуте матча сделал Руслан Малиновский, забив гол ударом со штрафного. Этот гол ниже в видеообзоре матча на 2:15.

Следует отметить, что “Аталанта” этой победой прервала продолжавшуюся три матча серию поединков без выигрышей в чемпионате Италии.

«Аталанта», сыграв 10 матчей, имеет 17 очков и идет на 8-м месте. Лидирует «Милан» - 27 очков после 11-ти матчей.