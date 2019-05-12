Украинец Зинченко - чемпион Англии-2019 по футболу в составе "Манчестер Сити"!

Лишь в заключительном, 38-м туре, в английской Премьер-Лиге определился чемпион страны.

Футболистам "Манчестер Сити", опережавшим на одно очко "Ливерпуль", необходима была выездная победа над "Брайтоном".

И "Манчестер Сити" добился столь желаемого результата, выиграв 4:1. При этом весь матч против "Брайтона" отыграл украинец Александр Зинченко.

"Манчестер Сити" второй сезон подряд становится чемпионом Англии, а Зинченко - первым в истории Украины двукратным чемпионом Англии.

Это 6-й чемпионский титул в истории "Манчестер Сити" в английской Премьер-Лиге, при этом 4-й за последние 6 лет.