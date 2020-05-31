"Украинская" команда в чемпионате Эстонии забила 6 "сухих" голов в одном матче

31 мая 2020 г. 19:33
Автор: Виталий Лабскир
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В основном составе "Нымме Калью" вышли три украинских футболиста.

Так произошло в матче 4-го тура чемпионата Эстонии между командами "Тулевик" (Вильянди) - "Нымме Калью" (Таллин).

За "Нымме Калью" с первой минуты играли украинцы Владислав Веремеев, Иван Лобай и Андрей Маркович.

"Нымме Калью" победил - 6:0. Правда, украинцы не забивали. Хет-трик сделал эстонец Каспар Паур, дубль - бразилец Педро Виктор и еще один гол провел капитан команды Игорь Субботин, имеющий эстонское гражданство.

В турнирной таблице чемпоината Эстонии после 4 туров единолично лидирует таллинская "Левадия", набравшая максимальные 12 очков. "Нымме Калью", имея 9 очков, идет на 3-м месте.

Видео: 

Premium liiga 4. voor: Viljandi JK Tulevik - Nõmme FC Kalju 0:6 (0:3)

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