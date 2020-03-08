Украинские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира

В чешском Нове Место без зрителей из-за ситуации с коронавирусом проходит этап Кубка мира по биатлону.

В мужской эстфете 4х7.5 км. великолепно выступил украинский квартет, за который бежали и стреляли Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Такаленко и Дмитрий Пидручный.

Затратив на четверых лишь 5 дополнительных патронов, украинские биатлонисты заняли 2-е место вслед за сборной Норвегии. При этом Пидручный, бежавший на заключительном, 4-м этапе, принял эстафету 7-м, но сумел поднять украинскую сборную на подиум.