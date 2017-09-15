Украинские гандболисты сыграли с российскими в Харькове при повышенных мерах безопасности

Популярный хит про Путина в Харькове на матче гандбольной Лиги Чемпионов между украинской и российской командами. Исполнитель был выведен полицией из зала. Российские гандболисты боялись, что их сурово встретят в Харькове. Но все обошлось.

На групповой стадии Лиги Чемпионов по гандболу в этом сезоне выступает, как чемпион Украины - запорожский "Мотор", так и чемпион России - подмосковные "Чеховские медведи". Европейская федерация гандбола не стала разводить эти команды на жеребьевке, и так получилось, что они попали в одну группу. И, согласно составленному календарю, открывали групповой турнир матчем между собой в Украине. "Мотор" проводит свои домашние игры Лиги Чемпионов в Харькове, так как в Запорожье нет гандбольной площадки, удовлетворяющей еврокубковым требованиям. И, вот, поединок "Мотор" - "Чеховские медведи" состоялся в Харькове. Зрителей пускали на матч через рамки металлоискателей. Машинам было запрещено парковаться у дворца спорта "Локомотив". С такой просьбой обратились россияне, побоявшись, что их взорвут. И, кажется, когда все закончилось, гандболисты команды из провинциального Чехова хоть частично да осознали, как им морочила и продолжает морочить голову российская пропаганда.

Кирилл Котов, гандболист "Чеховских медведей":

Я даже и не заметил особо, что мы из России приехали. Мне кажется, как у нас спокойно, так и у вас спокойно. Все прошло отлично. Ничего мы не слышали в свой адрес - ни стрельбу, ни откуда. Даже в гостинице все приветливо. Все отлично прошло. Спасибо вам.

Правоохранители, проверив харьковских болельщиков на наличие, точнее отсутсвие пистолетов и взрывчатки, оказались не в состянии влезть им в голову. И вот, во втором тайме, один из зрителей не выдержал.

"Путин - х...ло, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла".

К исполнителю столь популярного хита тут же подошли полицейские и вывели его из спортивного зала. А еще целая трибуна за воротами была заполнена учащимися кадетского корпуса. Им строго-настрого запретили исполнять песню про Путина, но ребята все же смогли продемонстрировать свой музыкальный талант, спев "Воинов света".

"Воины света, воины добра, охраняя лето бьются до утра".

Что до самого гандбола - "Мотор" одержал в честной борьбе разгромную победу над "Чеховскими медведями" - 36:23, а после финального свистка соперники пожали друг другу руки.