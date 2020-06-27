Украинский боксер побывал в нокдауне и проиграл сопернику из Польши

27 июня 2020 г. 14:55
Автор: Виталий Лабскир
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Главным поединком боксерского вечера в польском Кельце был поединок в весовой категории до 90,7 кг между поляком Матеушем Мастернаком и украинскеем Сергеем Радченко из Кременчуга.

В нескольих стартовых раудах Радченко более-менее конкурировал с соперником. Однако дальше Мастернак стал откровенно перебивать украинца.

В 5-м раунде Радченко оказался в нокдауне. Этот момент ниже на видео боя на 13:55.

В итоге же бой продлился все 8 отведенных регламентом раундов, по итогам которых один судья отдал победу Мастернаку 79:72, два других - 80:71.

Видео: 

Mateusz Masternak vs Siergiej Radczenko Cała walka HD

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