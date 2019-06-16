Украинский боксер, проживающий в Германии, нокаутирован в России

Украинский боксер первого тяжелого веса Роман Головащенко, родившийся в Винницкой области, решил, что деньги не пахнут, и приехал на бой в Екатеринбург. Головащенко не продержался и три раунда, потерпев сокрушительное поражение. Да еще и у украинца онемела часть тела

Головащенко живет в немецком Вайсенефельсе. До сих пор он провел 23 боя. Причем 19 из них - в Германии, и ни одного в России.

И, вот, приняв предложение от российских организаторов бокерского вечера, украинец Головащенко вышел в Екатеринбурге в ринг против россиянина Алексея Егорова.

Сопротивление Головащенко оказалось недолгим. На последней минуте второго раунда он побывал в нокдауне. В третьем вновь упал. Когда рефери начал отсчет, секундант украинского боксера выбросил полотенце, дав, тем самым, знак о сдаче Головащенко.

У Головащенко это поражение стало четвертым на профессиональном ринге.

На видео видно и слышно, как по завершении боя (по хронометражу после 11:20) украинский боксер жалуется доктору: "Немеет левая сторона. Рука. И в затылок отдает. И лицо. Губы занемели".