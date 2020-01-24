Украинский боксер Редкач выкрасил перед боем волосы в желтый цвет

24 января 2020 г. 17:31
Автор: Виталий Лабскир
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Перед боем за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе украинский боксер Иван Редкач экспериментирует над своей головой.

Редкач будет драться в Бруклине против американца Дэнни Гарсии.

В прошлом году на анонсирующую пресс-конференцию Редкач пришел с волосами, выкрашенными в красный цвет. 

Накануне на открытой тренировке у него был естественный цвет волос.

А сегодня, на пресс-конференции перед боем и венчавшей ее дуэли взглядов, Редкач предстал с желтой головой с зеленым вкраплением.

Впереди еще взвешивание и сам бой.

 

Видео: 

Danny Garcia and Ivan Redkach have INTENSE FACE OFF IN BROOKLYN l Showtime Boxing

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