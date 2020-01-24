Украинский боксер Редкач выкрасил перед боем волосы в желтый цвет

Перед боем за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе украинский боксер Иван Редкач экспериментирует над своей головой.
Редкач будет драться в Бруклине против американца Дэнни Гарсии.
В прошлом году на анонсирующую пресс-конференцию Редкач пришел с волосами, выкрашенными в красный цвет.
Накануне на открытой тренировке у него был естественный цвет волос.
А сегодня, на пресс-конференции перед боем и венчавшей ее дуэли взглядов, Редкач предстал с желтой головой с зеленым вкраплением.
Впереди еще взвешивание и сам бой.