Украинский боксер-супертяж отправил соперника в глубокий нокаут

21 сентября 2020 г. 16:47
Автор: Виталий Лабскир
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До завершения третьего раунда оставалась секунда. Но нокаутированному боксеру было уже все равно.

В Днепре прошел вечер бокса, в одном из боев которого украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист провел свой третий поединок на профессиональном ринге и одержал 3-ю победу. Притом 3-ю - нокаутом.

Своего соперника - испанца Габриэля Энгуэму Выхрист "вырубил" в конце третьего раунда  после того, как прошла "двойка" - cначала левой и тут же правой, и Энгуэма еще долго приходил в себя.

Ниже - видео боя. нокаут - на 11:25.

Видео: 

Виктор Выхрист ПРОТИВ Гибриэля Энгуема (Полный БОЙ и ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ) / #XSPORT

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