Украинский боксер-супертяж отправил соперника в глубокий нокаут

До завершения третьего раунда оставалась секунда. Но нокаутированному боксеру было уже все равно.

В Днепре прошел вечер бокса, в одном из боев которого украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист провел свой третий поединок на профессиональном ринге и одержал 3-ю победу. Притом 3-ю - нокаутом.

Своего соперника - испанца Габриэля Энгуэму Выхрист "вырубил" в конце третьего раунда после того, как прошла "двойка" - cначала левой и тут же правой, и Энгуэма еще долго приходил в себя.

Ниже - видео боя. нокаут - на 11:25.