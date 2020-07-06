Украинский футболист итальянской «Аталанты» заработал пенальти и красную карточку для соперника

06 июля 2020 г. 17:01
Автор: Виталий Лабскир
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Действия украинского полузащитника «Аталанты» из Бергамо Руслана Малиновского оказались важной составляющей частью победы его команды над «Кальяри» в 30-м туре серии «А».

На 27-й минуте этого поединка на Малиновском в штрафной площади «Кальяри» сфолил Андреа Карбони. Арбитр назначил пенальти и удалил Карбони, успевшего получить две желтые карточки.

11-метровый реализовал Луис Муриэль.

Этот гол оказался в матче единственным.  Точнее, в дебюте матча был еще забитый, но незасчитанный гол футболиста «Кальяри» Джованни Симеоне, который подыграл себе рукой.

Ниже, в видеообзоре матча, эпизод с фолом Карбони на Малиновском с последущим пенальти - начиная с 1:55.

В итоге 1:0 в пользу «Аталанты», которая, имея 63 очка, находится на 4-м месте чемпионата Италии. Лидирует туринский «Ювентус», набравший 75 очков.

Видео: 

Cagliari 0-1 Atalanta | Luis Muriel Penalty Decides The Game! | Serie A TIM

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