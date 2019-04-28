Украинский нападающий заработал удаление в Испании, сыграв как вратарь

28 апреля 2019 г. 13:24
Автор: Виталий Лабскир
51 просмотр

Роман Зозуля, высупающий за команду "Альбасете" в Первой лиге испанского футбола, великолепно проявил себя, как вратарь,  и тут же увидел перед собой красную карточку.

В матче против "Осасуны" Зозуля, спасая ворота своей команды, по-вратарски отбил мяч рукой. Арбитр удалил Зозулю.

У Романа это уже третья красная карточка в сезоне.

Сама же матч завершился поражением "Альбасете" 0:2. "Осасуна" открыла счет после гола Уная Гарсиа бисиклетой. Удвоила - после пенальти, назначенного за ту самую игру Зозули рукой. 11-метровый реализовал Роберто Торрес Моралес.

Ниже, в видеобозоре матча, момент с вратарским "подвигом" Зозули на 1:05.

Видео: 

Resumen de CA Osasuna vs Albacete BP (2-0)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.