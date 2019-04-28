Украинский нападающий заработал удаление в Испании, сыграв как вратарь

Роман Зозуля, высупающий за команду "Альбасете" в Первой лиге испанского футбола, великолепно проявил себя, как вратарь, и тут же увидел перед собой красную карточку.

В матче против "Осасуны" Зозуля, спасая ворота своей команды, по-вратарски отбил мяч рукой. Арбитр удалил Зозулю.

У Романа это уже третья красная карточка в сезоне.

Сама же матч завершился поражением "Альбасете" 0:2. "Осасуна" открыла счет после гола Уная Гарсиа бисиклетой. Удвоила - после пенальти, назначенного за ту самую игру Зозули рукой. 11-метровый реализовал Роберто Торрес Моралес.

Ниже, в видеобозоре матча, момент с вратарским "подвигом" Зозули на 1:05.