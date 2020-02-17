Украинский вратарь, совершив ошибку, пропустил мяч от голкипера команды-соперника

Украинский вратарь "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии Максим Коваль сильно подвел свою команду.

В 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" принимал команду "Аль-Фасайли".

"Аль-Фатех" вел в счете - 2:1. Шла 5-я минута компенсированного времени. Вратарь "Аль-Фасайли" Мустафа Малайека побежал на подачу углового в чужую штрафную. Подача пошла именно на голкипера "Аль-Фасайли". При этом Коваль откровенно ошибся, выбежав на перехват. До мяча украинский голкипер не дотянулся, и Малайека направил мяч в ворота, необдуманно оставленные Ковалем.

Этот гол установил окончательный итог - ничья 2:2.

Ниже, в видеообзоре матча, момент с ошибкой Коваля, приведший к голу вратаря "Аль-Фасайли", с 4:30.

Остается еще добавить, что команда Коваля занимает в чемпионате Саудовской Аравии последнее, 16-е место.