Украинский вратарь, совершив ошибку, пропустил мяч от голкипера команды-соперника

17 февраля 2020 г. 14:13
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский вратарь "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии Максим Коваль сильно подвел свою команду.

В 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" принимал команду "Аль-Фасайли".

"Аль-Фатех" вел в счете - 2:1. Шла 5-я минута компенсированного времени. Вратарь "Аль-Фасайли" Мустафа Малайека побежал на подачу углового в чужую штрафную. Подача пошла именно на голкипера "Аль-Фасайли". При этом Коваль откровенно ошибся, выбежав на перехват. До мяча украинский голкипер не дотянулся, и Малайека направил мяч в ворота, необдуманно оставленные Ковалем.

Этот гол установил окончательный итог - ничья 2:2.

Ниже, в видеообзоре матча, момент с ошибкой Коваля, приведший к голу вратаря "Аль-Фасайли", с 4:30.

Остается еще добавить, что команда Коваля занимает в чемпионате Саудовской Аравии последнее, 16-е место.

Видео: 

Al-Fateh vs Al-Faisaly - HIGHLIGHTS & All Goals - SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE - 15-02-2020

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