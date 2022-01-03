Уложил наповал. Мощнейший нокаут

Тяжелый нокдаун в 1-м раунде и сокрушительный нокаут — во 2-м.

Таким получился по содержанию главный бой боксерского вечера во вьетнамском городе Хо Ши Мин между Тран Ван Тхао из Вьетнама и Бунруенгом Файомом из Таиланда.

На последних секундах 1-го раунда прошла двойка от Тхао, после которой Файом упал, но смог подняться на ноги до счета «10».

А во 2-м раунде правый хук от вьетнамца перевёл соперника в горизонтальное положение. Рефери зачем-то начал отсчет, хотя было совершенно очевидно, что это нокаут, и Файом уже не поднимется.

Ниже — видео боя. Нокдаун — на 5:00. Нокаут — на 7:55.