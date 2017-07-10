Ультрас "Днепра" устроили драку с охраной стадиона после матча Кубка Украины

В селе Демня Львовской области местная команда в предварительном раунде Кубка Украины взяла верх над "Днепром" - 2:1. После матча ультрас "Днепра" решили выместить злость за поражение своей команды на охране стадиона.

В результате произошла стычка фанатов "Днепра" против стюартов, а также правоохранительных органов. Итогом потасовки стал как минимум один задержанный.

На видео среди тех, кто пытался потушить страсти, видны игроки "днепрян", а также Сергей Назаренко, который входит в тренерский штаб команды.